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Milan Youssouf Fofana ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 19:17
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Milan Youssouf Fofana ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Serie A ekiplerinden Milan, Fransız futbolcu Youssouf Fofana ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

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