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Bandırmaspor Keçiören deplasmanında galip!

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 19:22
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Bandırmaspor Keçiören deplasmanında galip!

1. Lig'in 2. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Bandırmaspor'a 2-1 mağlup oldu.

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