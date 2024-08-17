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Alanyaspor'da Başakşehir maçı hazırlıkları tamamlandı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 20:05
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Alanyaspor’da Başakşehir maçı hazırlıkları tamamlandı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

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