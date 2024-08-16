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Göztepe'de Fenerbahçe maçı hazırlıkları tamamlandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2024 22:08
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Göztepe’de Fenerbahçe maçı hazırlıkları tamamlandı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

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