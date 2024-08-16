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Erzurumspor FK 4 futbolcuyu renklerine bağladı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2024 22:05
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Erzurumspor FK 4 futbolcuyu renklerine bağladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, 4 futbolcuyu transfer ettiğini açıkladı.

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