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Kocaelispor deplasmanda Pendikspor'u mağlup etti

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2024 23:20
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Kocaelispor deplasmanda Pendikspor’u mağlup etti

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 2'nci haftasında Pendikspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.

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