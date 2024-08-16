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Göztepe Southampton'dan Juan Santos da Silva'yı transfer etti

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2024 17:17
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Göztepe Southampton’dan Juan Santos da Silva’yı transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Brezilyalı forvet Juan Santos da Silva'nın bonservisini kiraladı.

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