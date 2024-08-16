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TFF Süper Lig'deki 3 maçı erteledi! İşte o karşılaşmalar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2024 16:17 Güncelleme: 16.08.2024 17:13
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TFF Süper Lig’deki 3 maçı erteledi! İşte o karşılaşmalar...

Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa kupalarında mücadele eden kulüplerle yapılan istişareler sonucunda Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanması gereken Galatasaray - Gaziantep FK, Trabzonspor - Kayserispor ve Samsunspor - RAMS Başakşehir müsabakalarının ertelendiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF); UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda mücadele edecek Galatasaray ile UEFA Konferans Ligi play-off turunda mücadele verecek Trabzonspor ve RAMS Başakşehir'in Trendyol Süper Lig'in 3. haftasındaki maçlarının ertelendiğini duyurdu.

İŞTE ERTELENEN MAÇLAR

TFF'den yapılan açıklamada, "Play-off müsabakaları, Avrupa kupalarında lig etabına kalmadan önceki son aşama olması sebebiyle özellikle ülke puanı açısından oldukça önemlidir. Bu sebeple play-off aşamasında maç yapacak olan kulüplerimiz ile yapılan istişareler sonucunda Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanması gereken Galatasaray-Gaziantep FK, Trabzonspor-Bellona Kayserispor ve Samsunspor-RAMS Başakşehir müsabakaları, federasyonumuz tarafından ertelenmiştir. UEFA Avrupa Ligi play-off müsabakası oynayacak olan Beşiktaş Kulübü'müz ise fikstür gereği 3. haftayı bay geçmektedir." denildi.

KESİN PROGRAM DAHA SONRA DUYURULACAK

Avrupa kupalarında mücadele eden kulüplere başarılar dilenen açıklamada, Galatasaray-Gaziantep FK müsabakasının 24, 25, 26 Eylül tarihlerinden birinde, Trabzonspor-Bellona Kayserispor ve Samsunspor-RAMS Başakşehir maçlarının da 17, 18 veya 19 Eylül tarihlerinde oynanacağı, kesin programın ise daha sonra duyurulacağı ifade edildi.

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