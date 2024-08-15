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Süper Lig'de sezonun ikinci hafta heyecanı yarın başlıyor

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.08.2024 10:03
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Süper Lig’de sezonun ikinci hafta heyecanı yarın başlıyor

Süper Lig'de 2024-25 sezonunda ikinci hafta heyecanı başlıyor. Haftanın açılış maçında Konyaspor ile Galatasaray, yarın (16 Ağustos 2024) kozlarını paylaşacak.

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