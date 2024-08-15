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Süper Lig'de 2024/25 sezonu ikinci hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.08.2024 10:20
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Süper Lig’de 2024/25 sezonu ikinci hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Süper Lig'de ikinci hafta yarın (16 Ağustos 2024 Cuma) oynanacak Konyaspor-Galatasaray maçıyla başlayacak. TFF haftanın hakemlerini açıklarken, açılış maçında Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak. TFF, Göztepe-Fenerbahçe maçını Kadir Sağlam'ın; Beşiktaş-Antalyaspor maçını ise Mehmet Türkmen'in yöneteceği açıklandı.

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