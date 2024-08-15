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CANLI TAKİP | Başakşehir - Iberia | İlk 11'ler belli oldu

Giriş: 15.08.2024 19:56
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CANLI TAKİP | Başakşehir - Iberia | İlk 11’ler belli oldu

Konferans Ligi temsilcimiz Başakşehir, 3. Eleme turu rövanş maçında Gürcistan ekibi Ibiza ile kozlarını paylaşacak. Maçı ahaber.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

Başakşehir, Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Gürcistan'dan İberia Tiflis'i ağırlayacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki maçta temsilcimiz, her türlü beraberlik ve galibiyette turu geçecek.

11'LER

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Ba, Duarte, Opoku, Kemen, Ergün, Pelkas, Deniz Türüç, Davidson, Piatek.

Iberia 1999 Tblisi: Makaridze, Kapanadze, Agyakwa, Jgerenaia, Jinjolava, Kardava, Kokhreidze, Nonikashvili, Tabatadze, Mamageishvili, Cheickne.

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