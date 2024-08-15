CANLI TAKİP | Başakşehir - Iberia | İlk 11'ler belli oldu
Konferans Ligi temsilcimiz Başakşehir, 3. Eleme turu rövanş maçında Gürcistan ekibi Ibiza ile kozlarını paylaşacak. Maçı ahaber.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...
Başakşehir, Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Gürcistan'dan İberia Tiflis'i ağırlayacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki maçta temsilcimiz, her türlü beraberlik ve galibiyette turu geçecek.
11'LER
Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Ba, Duarte, Opoku, Kemen, Ergün, Pelkas, Deniz Türüç, Davidson, Piatek.
Iberia 1999 Tblisi: Makaridze, Kapanadze, Agyakwa, Jgerenaia, Jinjolava, Kardava, Kokhreidze, Nonikashvili, Tabatadze, Mamageishvili, Cheickne.
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