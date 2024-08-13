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UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev! Konferans Ligi maçı...

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2024 13:10
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UEFA’dan Atilla Karaoğlan’a görev! Konferans Ligi maçı...

FIFA kokartlı Türk hakem Atilla Karaoğlan, Kazakistan'ın Astana ile Romanya'nın Corvinul takımları arasında yarın (14 Ağustos Çarşamba) oynanacak UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçını yönetecek.

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