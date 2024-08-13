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Galatasaray'ın gözdesi imzayı attı! Wan-Bissaka Premier Lig'de kaldı...

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2024 14:26
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Galatasaray’ın gözdesi imzayı attı! Wan-Bissaka Premier Lig’de kaldı...

İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United, Manchester United'ın sağ beki Aaron Wan-Bissaka'yı transfer etti. Wan-Bissaka ile 7 yıllık sözleşme imzalanırken, transfer 15 milyon sterlin bonservis bedeliyle noktalandı.

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