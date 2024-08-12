Kylian Mbappe Arda Güler’e övgüler yağdırdı! Antrenmanda yanına gitti...

"ONU PEK TANIMIYORUM AMA..."

Kylian Mbappe, Real Madrid'in yetenekli oyuncusu Arda Güler hakkında Aurelien Tchouameni ve Eduardo Camavinga'dan bilgi istedi ve "Onu pek tanımıyorum ama bu gerçekten harika bir gol... Gerçek bir yetenek gibi görünüyor." ifadelerini kullanmıştı.