Kylian Mbappe Arda Güler'e övgüler yağdırdı! Antrenmanda yanına gitti...
Real Madrid formasını giydiği her karşılaşmada adından söz ettiren milli yıldız Arda Güler'in yeteneği karşısında Kylian Mbappe'de şaşkınlığını gizleyemedi. İspanyol basını antrenmanda Fransız yıldız ve Arda Güler arasında geçen diyaloğu açıkladı. İşte detaylar...
Türk futbolunun geleceği olarak görülen genç yıldız Arda Güler Real Madrid formasıyla geçtiğimiz sezona damga vurmuştu.
TAKIMDA OLDUKÇA SEVİLDİ
Arda Güler, İspanya'da kendisini kısa sürede medyanın ve taraftarın yanı sıra takım arkadaşları tarafından da oldukça sevildi.
PERFORMANSIYLA MEST ETTİ
LaLiga'nın son haftalarında Carlo Ancelotti tarafından kadroda tercih edilmeye başlayan Arda, gösterdiği performans ile taraftarları mest etmeyi başardı.
KYLIAN MBAPPE ARDA GÜLER YORUMU
İspanyol basınından Defensa Central'in haberine göre; Kylian Mbappe, genç oyuncu hakkında yorum yapan isimlerden biri olmuştu.
TÜM TAKIM MAÇI İZLEDİ ARDA'NIN GÖLÜNE HAYRAN KALDI
Haberin devamında Fransa'nın milli takım kampında yer alan Mbappe ve diğer Real Madridli futbolcuların EURO 2024'te Türkiye maçını kaçırmadıkları ve Arda Güler'in Gürcistan'a attığı golüne hayran kaldıkları öne sürülmüştü.
"ONU PEK TANIMIYORUM AMA..."
Kylian Mbappe, Real Madrid'in yetenekli oyuncusu Arda Güler hakkında Aurelien Tchouameni ve Eduardo Camavinga'dan bilgi istedi ve "Onu pek tanımıyorum ama bu gerçekten harika bir gol... Gerçek bir yetenek gibi görünüyor." ifadelerini kullanmıştı.
İSPANYOL BASINI: ANTRENMANLARA ARDA GÜLER VE KYLIAN MBAPPE DAMGA VURUYOR
Yine İspanya basınından Defensa Central'in haberinde; "Real Madrid antrenmanlarına Arda Güler ve Kylian Mbappe damga vuruyor.
İLERİ ÜÇLÜ: VINICIUS, ARDA GÜLER VE MBAPPE!
Ancelotti'nin dünkü antrenmanda Vinicius, Arda Güler ve Mbappe'yi ileri 3'lü olarak denediği antrenmanda dikkat çeken bir an yaşandı.
Çift kale maç sırasında Arda Güler'le çok iyi anlaştığı görülen Mbappe, milli yıldızın şık pasıyla bir gol attı.
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