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Atletico Madrid Julian Alvarez'in transferini duyurdu

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.08.2024 18:45
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Atletico Madrid Julian Alvarez’in transferini duyurdu

İspanyol ekibi Atletico Madrid, Arjantinli golcü Julian Alvarez'i 6 yıllığına kadrosuna kattı.

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