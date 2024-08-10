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Altay'a sezon öncesi sevindiren haber! Genç yıldız takıma geri döndü

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.08.2024 13:47
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Altay’a sezon öncesi sevindiren haber! Genç yıldız takıma geri döndü

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Altay'da sezon öncesi ayak bileğinden sakatlanan Mehmet Gündüz'ün iyileştiği öğrenildi. Genç orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezon 26 maçta oynamış ve gol atamamıştı.

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