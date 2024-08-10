10 Ağustos 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Manisa FK'ya altyapıdan taze kan! Ada İbik ile profesyonel sözleşme imzalandı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.08.2024 13:25
ABONE OL
Manisa FK’ya altyapıdan taze kan! Ada İbik ile profesyonel sözleşme imzalandı

1'inci Lig'de bulunan Manisa FK'da altyapıdan A takıma taze kan geldi. Siyah-beyazlı ekibin akademisinden yetişen 15 yaşındaki genç stoper Ada İbik ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör