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Bucaspor 1928'den hazırlık kampında kötü prova

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.08.2024 13:23
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Bucaspor 1928’den hazırlık kampında kötü prova

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden İzmir temsilcisi Bucaspor 1928, Isparta kampında hazırlıklarına devam ediyor. Kamp sırasında Bahreyn U21 takımı ile hazırlık maçı oynayan Bucaspor 1928, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

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