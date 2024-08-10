Balıkesirspor’da savunmaya 2 takviye birden

Volkan Altınsoy

Gençlerbirliği'nde futbola başlayan ve geçen sezon U19 Elit B Ligi'nde 27 maça çıkan sağ bek Mert, kupada 1 kez şans buldu. Keçiörengücü'nde profesyonel olan Volkan ise Ankaraspor, Ankara Demirspor, Hatayspor, İnegölspor, 1461 Trabzon, Kırşehir FSK, Diyarbekirspor, Tarsus İdman Yurdu gibi kulüplerde top koşturdu.