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Balıkesirspor'da savunmaya 2 takviye birden

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.08.2024 13:21
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Balıkesirspor’da savunmaya 2 takviye birden

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele edecek olan Balıkesirspor'da kadroyu güçlendirme çalışmaları sürüyor. Kırmızı-beyazlı ekip Mert Tekin ve Volkan Altınsoy ile sözleşme imzaladı.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcisi Balıkesirspor, iki oyuncuyla sözleşme imzaladı. Kırmızı-beyazlılar, Gençlerbirliği altyapısından 19 yaşındaki sağ bek Mert Tekin'i 1 yıllığına kiralarken, Belediye Derincespor'dan 34 yaşındaki stoper Volkan Altınsoy ile de 1 yıllık anlaşmaya vardı.

Volkan AltınsoyVolkan Altınsoy

Gençlerbirliği'nde futbola başlayan ve geçen sezon U19 Elit B Ligi'nde 27 maça çıkan sağ bek Mert, kupada 1 kez şans buldu. Keçiörengücü'nde profesyonel olan Volkan ise Ankaraspor, Ankara Demirspor, Hatayspor, İnegölspor, 1461 Trabzon, Kırşehir FSK, Diyarbekirspor, Tarsus İdman Yurdu gibi kulüplerde top koşturdu.

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