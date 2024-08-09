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Sporda Yusuf Dikeç fırtınası! Sporcuların sevinç pozları değişti | Armand Duplantis, Nina Kennedy, David Betlehem...

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.08.2024 12:48 Güncelleme: 09.08.2024 12:58
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Sporda Yusuf Dikeç fırtınası! Sporcuların sevinç pozları değişti | Armand Duplantis, Nina Kennedy, David Betlehem...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan'la Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazandıran ve atış tarzıyla fenomen olan Yusuf Dikeç'in etkisi devam ediyor. Dikeç'in etkisi, farklı branşlarda spor sahalarına da yansıdı.

Tarzıyla dünya çapında ilgi gören milli sporcu Yusuf Dikeç'in, lens, göz kapağı ve kulak koruması gibi yardımcı teçhizat kullanmadan bir eli cebinde atış tarzı, farklı branşlardaki sporcular için de sevinç gösterisi haline geldi; sporcular yaşadıkları sevinci, "Yusuf Dikeç pozu"yla ifade etmeye başladı.

İsveçli atlet Armand Duplantis'ten Yusuf Dikeç pozuİsveçli atlet Armand Duplantis'ten Yusuf Dikeç pozu

DUPLANTİS DÜNYA REKORUNU "YUSUF DİKEÇ POZU"YLA KUTLADI

İsveçli atlet Armand Duplantis, Stade de France'ta erkekler sırıkla atlama finallerinde 6,25 metrelik atlayışıyla Çin'de düzenlenen Elmas Lig'de kendisine ait (6,24) dünya rekorunu geliştirerek olimpiyat rekorunu kırdı ve altın madalyaya ulaştı.

Duplantis, rekor kırdıktan sonra Dikeç pozu verdi.

Avustralyalı sporcu Nina Kennedy'den Yusuf Dikeç pozuAvustralyalı sporcu Nina Kennedy'den Yusuf Dikeç pozu

AVUSTRALYALI SIRIKLA ATLAMACI KENNEDY VE JAMAİKALI DİSKÇİ STONA DA DİKEÇ POZUYLA SEVİNDİ

Paris 2024'ün kadınlar sırıkla atlamadaki Avustralyalı altın madalyalı sporcusu Nina Kennedy de Dikeç'in popüler duruşunu yaptı.

Kennedy, 4,90 metrelik derecesiyle altın madalyaya uzanırken sevinç gösterisi Dikeç pozu oldu.

Jamaikalı Roje Stona'dan Yusuf Dikeç pozuJamaikalı Roje Stona'dan Yusuf Dikeç pozu

Erkekler disk atmada Jamaikalı Roje Stona, 70 metrelik derecesiyle olimpiyat rekoru kırarak altın madalyaya uzandı. Sporcu başarısını, "Yusuf Dikeç pozu" vererek kutlayanlar arasında yer aldı.

Berke Akçam'dan Yusuf Dikeç pozuBerke Akçam'dan Yusuf Dikeç pozu

Türkiye'yi atletizmde erkekler 400 metre engel mücadelesinde temsil eden Berke Akçam yarı finale yarışı öncesinde son hazırlığını yaparken pistte Dikeç pozunu verdi.

Macar sporcu David Betlehem'den Yusuf Dikeç pozuMacar sporcu David Betlehem'den Yusuf Dikeç pozu

MACAR YÜZÜCÜ BETLEHEM, 3'ÜNCÜLÜĞÜNÜ DİKEÇ POZUYLA KUTLADI

Milli yüzücüler Kuzey Tunçelli ve Emir Batur Albayrak'ın da mücadele ettiği erkekler maraton 10 kilometre mücadelesinde, Macar sporcu David Betlehem de "Yusuf Dikeç pozu"nu verenler arasında yer aldı.

Sporcuların Sen Nehri'nde mücadele verdiği maraton yüzme yarışında finişe 3. sırada giren Betlehem, sevinç gösterisi sırasında "Yusuf Dikeç pozu"yla görüntü verdi.

İrfan Can Kahveci Yusuf Dikeç pozuİrfan Can Kahveci Yusuf Dikeç pozu

FUTBOL SAHALARINA DA YANSIDI

Milli atıcının pozu, futbol sahalarında da görülmeye başlandı.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Lille ile yaptığı ilk maçta 80. dakikada frikik golü attan İrfan Can Kahveci, takım arkadaşlarıyla sevinç yaşarken "Yusuf Dikeç pozu" verdi.

Cyriel Dessers da Yusuf Dikeç pozu verdiCyriel Dessers da Yusuf Dikeç pozu verdi

İskoçya'nın Rangers takımının yıldızı Cyriel Dessers, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Ukrayna'nın Dynamo Kiev takımı ile yaptıkları ve 1-1 berabere kaldıkları maçta uzatma bölümünde attığı golün ardından sevinirken tribünlerden gelen desteğe Dikeç pozuyla cevap verdi.

Steven Berghuis da sevincini ʺYusuf Dikeç pozuʺyla yaptıSteven Berghuis da sevincini ʺYusuf Dikeç pozuʺyla yaptı

AJAX DEPLASMANDA KAZANDI, SEVİNÇ "YUSUF DİKEÇ POZU" OLDU

Hollanda ekibi Ajax'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u 1-0 yendiği maçta 28. dakikada gol atan Steven Berghuis, sevincini "Yusuf Dikeç pozu"yla yaptı.

Hollanda ekibi sosyal medyadaki X hesabından futbolcusunun bu görüntüsünü paylaşırken milli atıcının hesabını da paylaşıma etiketledi.

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