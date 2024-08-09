Sporda Yusuf Dikeç fırtınası! Sporcuların sevinç pozları değişti | Armand Duplantis, Nina Kennedy, David Betlehem...

Tarzıyla dünya çapında ilgi gören milli sporcu Yusuf Dikeç'in, lens, göz kapağı ve kulak koruması gibi yardımcı teçhizat kullanmadan bir eli cebinde atış tarzı, farklı branşlardaki sporcular için de sevinç gösterisi haline geldi; sporcular yaşadıkları sevinci, "Yusuf Dikeç pozu"yla ifade etmeye başladı.