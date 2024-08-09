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Real Madrid'de Arda Güler raporu ortaya çıktı! Tam not: Ancelotti zor durumda kalacak...

Giriş: 09.08.2024 19:16
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Real Madrid’de Arda Güler raporu ortaya çıktı! Tam not: Ancelotti zor durumda kalacak...

Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan ve performansıyla tüm dünyaya mest eden Arda Güler için çarpıcı bir rapor ortaya çıktı. İşte Carlo Ancelotti'yi zor durumda bırakacak o rapor...

Türk futbolunun geleceği olarak görülen genç yıldız Arda Güler Real Madrid formasıyla geçtiğimiz sezona damga vurmuştu.

Hazırlık kampında Barcelona, Milan ve Chelsea ile karşılaşana Real Madrid'de iki maça ilk 11'de çıkan genç yıldız İtalyan teknik adamdan geçer not almayı başarırken, İspanyol futbol yorumcularını da etkilemeyi başardı.

"ANCELOTTI'Yİ ZOR DURUMDA BIRAKMAYA HAZIR"

İspanyol gazeteleri, kamptan sonra yayınladıkları analizlerde Arda Güler için şu ifadeleri kullandı; "Şüphesiz ki Arda Güler ve Endrick turun yıldızı oldu. İki genç dikkatleri üzerlerine çektiler. Arda ışıl ışıl parladı ve Ancelotti'yi zor durumda bırakmaya hazır. Gösterdiği seviye herkesi şaşırttı, özellikle de fiziksel olanı."

ARDA GÜLER RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Fanatik'in haberine göre, daha önce fiziksel olarak Real Madrid'de ilk 11'de oynamaya hazır olduğu iddia edilen Arda Güler için fizyoterapistlerin, Teknik Direktör Carlo Ancelotti'ye verdiği rapor ortaya çıktı.

ÖZEL GÖRÜŞME!

Antonio Pintus, genç yıldızla ilgili olarak, Carlo Ancelotti ile bir görüşme yaptı.

Arda Güler için şu ifadelere yer verildi; "Oyuncu son aylarda çok çalıştığına, kas kütlesini artırdığına ve tavrını değiştirdiğine göre, her şey onun gelecek sezon yeni bir rol üstleneceğine işaret ediyor. Ancelotti'nin kendisi bile bir basın toplantısında onun daha önemli olacağını kabul etti. "

"SABIRLI OLMASI GEREKECEK"

"Yine de onun pozisyonunda çok fazla rekabet var, bu yüzden sabırlı olması ve mutlaka gelecek olan anını beklemesi gerekecek. Sahte 9 numara, sağ kanat oyuncusu, orta saha oyuncusu ya da orta saha oyuncusu olarak oynayabilmesi ona birçok fırsat sunuyor."

"KAMPIN EN İYİ OYUNCUSU"

"Onun hedefi ilk 11'de oynamak. Bunu yapabilecek seviyeye sahip ve sezon boyunca bunu başarabilir. Bu sefer çok uzun bir sezon olacak, bu yüzden çok fazla dakika oynaması normal. Madrid'deki herkes onun bunu başarma potansiyelini görüyor ama bu kolay olmayacak çünkü takımda yüksek bir seviye var. Ancak sezon öncesinin en iyi oyuncusu o oldu ve bunu dikkate alıyorlar."

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