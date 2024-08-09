Real Madrid'de Arda Güler raporu ortaya çıktı! Tam not: Ancelotti zor durumda kalacak...
Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan ve performansıyla tüm dünyaya mest eden Arda Güler için çarpıcı bir rapor ortaya çıktı. İşte Carlo Ancelotti'yi zor durumda bırakacak o rapor...
Türk futbolunun geleceği olarak görülen genç yıldız Arda Güler Real Madrid formasıyla geçtiğimiz sezona damga vurmuştu.
"ANCELOTTI'Yİ ZOR DURUMDA BIRAKMAYA HAZIR"
İspanyol gazeteleri, kamptan sonra yayınladıkları analizlerde Arda Güler için şu ifadeleri kullandı; "Şüphesiz ki Arda Güler ve Endrick turun yıldızı oldu. İki genç dikkatleri üzerlerine çektiler. Arda ışıl ışıl parladı ve Ancelotti'yi zor durumda bırakmaya hazır. Gösterdiği seviye herkesi şaşırttı, özellikle de fiziksel olanı."
ARDA GÜLER RAPORU ORTAYA ÇIKTI
Fanatik'in haberine göre, daha önce fiziksel olarak Real Madrid'de ilk 11'de oynamaya hazır olduğu iddia edilen Arda Güler için fizyoterapistlerin, Teknik Direktör Carlo Ancelotti'ye verdiği rapor ortaya çıktı.
ÖZEL GÖRÜŞME!
Antonio Pintus, genç yıldızla ilgili olarak, Carlo Ancelotti ile bir görüşme yaptı.
Arda Güler için şu ifadelere yer verildi; "Oyuncu son aylarda çok çalıştığına, kas kütlesini artırdığına ve tavrını değiştirdiğine göre, her şey onun gelecek sezon yeni bir rol üstleneceğine işaret ediyor. Ancelotti'nin kendisi bile bir basın toplantısında onun daha önemli olacağını kabul etti. "
"SABIRLI OLMASI GEREKECEK"
"Yine de onun pozisyonunda çok fazla rekabet var, bu yüzden sabırlı olması ve mutlaka gelecek olan anını beklemesi gerekecek. Sahte 9 numara, sağ kanat oyuncusu, orta saha oyuncusu ya da orta saha oyuncusu olarak oynayabilmesi ona birçok fırsat sunuyor."
"KAMPIN EN İYİ OYUNCUSU"
"Onun hedefi ilk 11'de oynamak. Bunu yapabilecek seviyeye sahip ve sezon boyunca bunu başarabilir. Bu sefer çok uzun bir sezon olacak, bu yüzden çok fazla dakika oynaması normal. Madrid'deki herkes onun bunu başarma potansiyelini görüyor ama bu kolay olmayacak çünkü takımda yüksek bir seviye var. Ancak sezon öncesinin en iyi oyuncusu o oldu ve bunu dikkate alıyorlar."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- SGK SSK, BAĞ-KUR'luya erken emeklilik çizelgesini sundu: 49 50 54 56 yaşında emeklilik reçetesi
- Galatasaray-Hatayspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray-Hatayspor maçı şifresiz mi yayınlanacak?
- Yurt dışı çıkış harcı değişti mi, ne kadar oldu? 2024 Yurt dışı harcı zammı ne zaman geçerli olacak? GİB son dakika...
- İncir severleri şoke eden gerçek! Bundan böyle iki kez düşüneceksiniz: Meğer içinde...
- Emeklilere yeni sistem devrede! Kök maaşa ek her ay 1+1'lik kazanç oluştu: 8.000, 10.000, 12.500 TL alana...
- Perseid meteor yağmuru 2024 ne zaman? Meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi? Perseid Meteor yağmuru saat kaçta, kaç dakika sürüyor?
- 2024'te emekli olmak avantajlı mı? SGK'dan 2 farklı kazançla maaş formülü: 2000 öncesi ve sonrası, 2008 sigorta girişine...
- KPSS'siz memur alımı başladı! MİT 2024 personel alımı başvuru ekranı | İşte aranan şartlar...
- 47 48 49 50 yaşa erken emeklilikte piyango vurdu! 1999 2000 2005 sigorta girişi olana...
- KPSS DHBT başvuru ekranı 2024 | KPSS DHBT başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Ücreti ne kadar?
- AÖF kayıt başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? 2024-2025 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim kayıt takvimi...
- Dünyanın en iyi 100 Savunma Şirketi belli oldu! Türkiye'den büyük başarı: 5 basamak birden...