Real Madrid’de Arda Güler raporu ortaya çıktı! Tam not: Ancelotti zor durumda kalacak...

"KAMPIN EN İYİ OYUNCUSU"

"Onun hedefi ilk 11'de oynamak. Bunu yapabilecek seviyeye sahip ve sezon boyunca bunu başarabilir. Bu sefer çok uzun bir sezon olacak, bu yüzden çok fazla dakika oynaması normal. Madrid'deki herkes onun bunu başarma potansiyelini görüyor ama bu kolay olmayacak çünkü takımda yüksek bir seviye var. Ancak sezon öncesinin en iyi oyuncusu o oldu ve bunu dikkate alıyorlar."