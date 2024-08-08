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PFDK'dan Galatasaray ve Beşiktaş'a para cezası

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.08.2024 18:36
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PFDK’dan Galatasaray ve Beşiktaş’a para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Kupa maçında taraftarların neden olduğu saha olayları sebebiyle Galatasaray'a 112 bin; Beşiktaş'a ise 280 bin TL para cezası verildiğini açıkladı.

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