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FC Iberia - Başakşehir | CANLI

Giriş: 08.08.2024 19:11
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FC Iberia - Başakşehir | CANLI

Ülkemizi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil etmek isteyen Başakşehir, 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Gürcistan'ın FC Iberia takımına konuk oluyor. Maçı ahaber.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

Bu sezon Avrupa'ya Konferans Ligi'nden katılan Başakşehir, 3. Ön Eleme Turu'nun ilk maçında FC Iberia ile kozlarını paylaşıyor.

FC IBERIA - BAŞAKŞEHİR İLK 11'LERİ

FC Iberia: Makaridze, Kapanadze, Agyakwa, Jgerenala, Jinjolava, Kardava, Nonikashvili, Kokhreidze, Tabatadze, Cheickne, Mamageishvili

Başakşehir: Muhammed, Kemen, Duarte, Opoku, Ömer Ali, Onur, Pelkas, Berkay, Davidson, Deniz, Piatek

MUHTEMEL RAKİP BELLİ OLDU

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Gürcistan'ın Iberia Tiflis ekibini elerse, play-off turunda İskoçya temsilcisi St. Patrick's Athletic veya Azerbaycan takımı Sabah eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

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