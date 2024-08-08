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Filenin Sultanları olimpiyat finali için İtalya ile karşılaşıyor

Giriş: 08.08.2024 19:21 Güncelleme: 08.08.2024 19:27
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Filenin Sultanları olimpiyat finali için İtalya ile karşılaşıyor

Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarı final maçında İtalya ile finale yükselebilmek için karşı karşıya gelecek. Öte yandan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Brezilya'yı 3-2 mağlup eden ABD finale yükseldi. Filenin Sultanları, İtalya'yı elemesi durumunda finalde ABD'nin rakibi olacak. Kritik mücadeleyi ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyatları'nın yarı finalinde bu akşam İtalya ile karşı karşıya gelecek.



Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak. Bu karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

İtalya'ya C Grubu'nun liderlik maçında 3-0 kaybeden milliler, bu karşılaşmanın rövanşını almak için parkeye çıkacak.

Grubunda 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alan milliler, ikinci olarak çeyrek finalde mücadele etmeye hak kazanmıştı.

Filenin Sultanları, çeyrek finalde Çin'i 3-2 yenerek tarihinde ilk kez yarı finale çıkma başarısı gösterdi.

Milliler, İtalya'yı geçmesi durumunda Brezilya-ABD eşleşmesinin galibiyle finalde altın madalya için mücadele edecek.

TÜRKİYE - İTALYA YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Paris Yaz Olimpiyatları'nda yarı finale yükselen takımlar Türkiye, İtalya, Brezilya ve ABD oldu.

Türkiye'nin rakibi İtalya olurken mücadelenin detayları açıklandı. Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'daki mücadele 8 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak.

Filenin Sultanları, Paris Yaz Olimpiyatları'nda İtalya'yı mağlup etmesi durumunda adını finale yazdıracak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın finaldeki rakibi ise Brezilya - ABD maçının kazananı olacak.

TÜRKİYE (FİLENİN SULTANLARI) MAÇI HANGİ KANALDA?

TRT Spor ekranlarından temsilcimiz Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi maçı bu akşam ekranlara gelecek. Normal şartlarda Olimpiyat heyecanı TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarından yaşanırken Türkiye ve İtalya arasındaki karşılaşma TRT 1'de olacak.

YİNE İTALYA YİNE YARI FİNAL
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı final maçında da İtalya ile karşılaştı.

Rakibini zorlu mücadelede 3-2 yenen milli takım, yenilgisiz yükseldiği finalde de Sırbistan'ı geçerek Avrupa şampiyonu oldu.

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