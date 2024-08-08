Filenin Sultanları olimpiyat finali için İtalya ile karşılaşıyor

TÜRKİYE (FİLENİN SULTANLARI) MAÇI HANGİ KANALDA?

TRT Spor ekranlarından temsilcimiz Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi maçı bu akşam ekranlara gelecek. Normal şartlarda Olimpiyat heyecanı TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarından yaşanırken Türkiye ve İtalya arasındaki karşılaşma TRT 1'de olacak.