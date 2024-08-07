Arda Güler için eşi benzeri görülmemiş teklif! İngiliz devi gözünü kararttı | Tarihe geçecek rekor bedel...
Sezon başında Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan ve performansıyla tüm dünyaya mest eden Arda Güler için bomba bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basınının haberine göre İngiliz devi milli yıldız için tarihi bir bedeli gözden çıkarttı. İşte detaylar....
Türk futbolunun geleceği olarak görülen genç yıldız Arda Güler Real Madrid formasıyla geçtiğimiz sezona damga vurmuştu.
TAKIMDA OLDUKÇA SEVİLDİ
Arda Güler, İspanya'da kendisini kısa sürede medyanın ve taraftarın yanı sıra takım arkadaşları tarafından da oldukça sevildi.
PERFORMANSIYLA MEST ETTİ
LaLiga'nın son haftalarında Carlo Ancelotti tarafından kadroda tercih edilmeye başlayan Arda, gösterdiği performans ile taraftarları mest etmeyi başardı.
EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ TEKLİF
İspanyol gazetesi Defensa Central, Arda Güler'e flaş bir transfer teklifi geldiğini yazdı.
Haberde, Premier Lig devi, Arda Güler için sürpriz bir hamle yaptı.
İngiliz kulübünün, yıldız futbolcu için devasa bir bonservis ücretini gözden çıkardığı aktarıldı.
100 MİLYON EURO'LUK DEV TEKLİF
Habere göre Manchester United, 2025 yaz transfer döneminde Arda Güler için 100 milyon euro'ya kadar ödeme yapmaya hazırlandığı iddia edildi.
"ACIMASIZ TEKLİF YOLDA!"
Söz konusu haberde şu ifadelere yer verildi: "Manchester United, Arda Güler'i 2025'te kadrosuna katmak istiyor. Acımasız teklif yolda. Arda Güler, Avrupa'nın en iyi kulüpleri tarafından isteniyor."
"MADRID, ARDA'YI TAKIMDA TUTMAK İSTİYOR"
Fakat Real Madrid ve özellikle de Carlo Ancelotti, Arda'yı uzun yıllar takımda tutmak istiyor.
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