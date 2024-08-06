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Son dakika...Filenin Sultanları'nın yarı final rakibi belli oldu

ahaber.com.tr
Giriş: 06.08.2024 23:42 Güncelleme: 07.08.2024 00:18
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Son dakika...Filenin Sultanları’nın yarı final rakibi belli oldu

Son dakika... Filenin Sultanları'nın Olimpiyat Oyunları'nda yarı finaldeki rakibi İtalya oldu. Türkiye ile İtalya arasındaki maç, 8 Ağustos Perşembe günü TSİ 21.00'de oynanacak.

Son dakika... South Paris Arena'da oynanan çeyrek final karşılaşmalarının ardından yarı finale yükselen takımlar belli oldu.

Filenin Sultanları (Arşiv)Filenin Sultanları (Arşiv)

Çeyrek finalde Sırbistan'ı 3-0 yenen İtalya, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yarı finaldeki rakibi oldu. Milliler de Çin'i 3-2 yenerek yarı finale yükselmişti.

Filenin Sultanları Filenin Sultanları

Türkiye ile İtalya arasındaki maç, 8 Ağustos Perşembe günü TSİ 21.00'de oynanacak.

Filenin Sultanları Filenin Sultanları

Ay-yıldızlılar C Grubu'nda karşılaştığı İtalya'ya 3-0 mağlup olmuştu.

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