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Mircea Lucescu'ya yeni görev! Milli takımın başına geçti

ahaber.com.tr AA
Giriş: 06.08.2024 12:48
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Mircea Lucescu’ya yeni görev! Milli takımın başına geçti

Avrupa Şampiyonası'nın ardından hoca değişikliğine giden Romanya'da milli takımın yeni hocası Mircea Lucescu oldu. 79 yaşındaki teknik adamla 2026'ya kadar sözleşme imzalandığı açıklandı.

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