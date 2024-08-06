Beşiktaş ve Galatasaray PFDK’ye sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamada, 3 Ağustos Cumartesi günü Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan Turkcell Süper Kupa maçındaki saha olayları nedeniyle iki kulübün disipline gönderildiği belirtildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN