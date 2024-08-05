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Ersu Şaşma Paris 2024'te şov yaptı!

Giriş: 05.08.2024 21:40 Güncelleme: 05.08.2024 22:23
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Ersu Şaşma Paris 2024’te şov yaptı!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Ersu Şaşma sırıkla atlamada final mücadelesi verdi. Ersu Şaşma olimpiyatı 5. sırada tamamladı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Ersu Şaşma sırıkla atlamada final mücadelesi verdi.

OLİMPİYAT 5'İNCİSİ!

Ersu Şaşma, 5.95'i son hakkında da geçemedi. Ersu Şaşma, Paris Olimpiyatları'nda 5'inci oldu.

ERSU ŞAŞMA 5.90'I PAS GEÇTİ

Milli atletimiz Ersu Şaşma, 5.90'ı pas geçti. Milli sporcumuz, 5.95'te kendini test edecek.

ERSU ŞAŞMA 5.85'İ DE GEÇTİ

Ersu Şaşma hatasız devam ediyor. 5.85'e de takılmadı. Ersu Şaşma, hatasız giden 3 sporcudan biri.

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