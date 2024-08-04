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Milli yüzücümüz Kuzey Tunçelli'den tarihi başarı! Paris 2024'te 5. oldu

ahaber.com.tr
Giriş: 04.08.2024 20:04 Güncelleme: 04.08.2024 20:07
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Milli yüzücümüz Kuzey Tunçelli’den tarihi başarı! Paris 2024’te 5. oldu

Paris 2024'te 16 yaşındaki Kuzey Tunçelli 1500 metre serbest stilde beşinci oldu. Tunçelli Olimpiyat tarihinde yüzme branşında finalde yarışan ilk Türk sporcu oldu.

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