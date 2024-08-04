Milli boksör Hatice Akbaş Paris 2024’te finalde!

Boks kadınlar 54 kiloda mücadele eden Hatice Akbaş, finale yükseldi.

GÜMÜŞ GARANTİ! HEDEF ALTIN MADALYA

Rakibi karşısında etkili bir performans sergileyen Akbaş son rauntta da rakibine 3-2 üstünlük kurdu ve finale yükseldi. Akbaş böylelikle gümüş madalyayı garantiledi.