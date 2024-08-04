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Milli boksör Hatice Akbaş Paris 2024'te finalde!

ahaber.com.tr
Giriş: 04.08.2024 18:00 Güncelleme: 04.08.2024 18:26
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Milli boksör Hatice Akbaş Paris 2024’te finalde!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 54 kilo yarı finalinde Güney Koreli Im Aeji'yi mağlup eden milli boksör Hatice Akbaş finale yükseldi. Milli boksör 8 Ağustos Perşembe akşamı Çin'den Yuan Chang ile olimpiyat şampiyonluğu için karşı karşıya gelecek.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda millilerimizin yarış heyecanı devam ediyor. Ay yıldızlı sporcularımız rakipleriyle kıyasıya mücadelesini sürdürürken milli boksörümüz Hatice Akbaş rakibine şans tanımadı ve finale adını yazdırdı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Hatice Akbaş, kadınlar 54 kilo yarı finalinde Güney Kore'den Aeji Im ile karşı karşıya geldi.

Boks kadınlar 54 kiloda mücadele eden Hatice Akbaş, finale yükseldi.Boks kadınlar 54 kiloda mücadele eden Hatice Akbaş, finale yükseldi.

GÜMÜŞ GARANTİ! HEDEF ALTIN MADALYA

Rakibi karşısında etkili bir performans sergileyen Akbaş son rauntta da rakibine 3-2 üstünlük kurdu ve finale yükseldi. Akbaş böylelikle gümüş madalyayı garantiledi.

Finale yükselen Hatice Akbaş, sevinç yaşadı. Finale yükselen Hatice Akbaş, sevinç yaşadı.

Milli boksör 8 Ağustos Perşembe akşamı Çin'den Yuan Chang ile olimpiyat şampiyonluğu için karşı karşıya gelecek.

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