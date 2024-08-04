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Milli tekvandocular Konya’dan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na uğurlandı

İHA
Giriş: 04.08.2024 14:16
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Milli tekvandocular Konya’dan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na uğurlandı

Milli tekvandocu Nafia Kuş, Hatice Kübra İlgün ve Merve Dinçel Konya’dan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na uğurlandı.

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