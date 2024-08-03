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Milli yüzücü Kuzey Tunçelli'nin tarihi final gururu: Yüce Türkiye halkına ilk defa bu gururu yaşattığım için çok heyecanlıyım

ahaber.com.tr AA
Giriş: 03.08.2024 19:25
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Milli yüzücü Kuzey Tunçelli’nin tarihi final gururu: Yüce Türkiye halkına ilk defa bu gururu yaşattığım için çok heyecanlıyım

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 1500 metre serbest stilde finale kalan milli yüzücü Kuzey Tunçelli, tarihi başarısının gururunu yaşıyor.

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