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Atletico Madrid Norveçli golcü Sörloth'u transfer etti

ahaber.com.tr AA
Giriş: 03.08.2024 21:05
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Atletico Madrid Norveçli golcü Sörloth’u transfer etti

İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ekibi Atletico Madrid, Villarreal'den Norveçli golcü Alexander Sörloth'u kadrosuna kattı.

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