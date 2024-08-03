03 Ağustos 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Atletico Madrid'den ses getiren transfer! Robin Le Normand...

Giriş: 03.08.2024 15:13 Güncelleme: 03.08.2024 15:13
ABONE OL
Atletico Madrid’den ses getiren transfer! Robin Le Normand...

İspanyol ekibi Atletico Madrid, Real Sociedad'ın savunma oyuncusu Robin Le Normand'ı transfer etti. Transfer 34,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında gerçekleşti. İşte detaylar...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör