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Galatasaray taraftarından Filistin'e destek: İnsanlık ölüyor! Dünya soykırımı izliyor

Giriş: 03.08.2024 21:09 Güncelleme: 03.08.2024 21:11
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Galatasaray taraftarından Filistin’e destek: İnsanlık ölüyor! Dünya soykırımı izliyor

Galatasaray ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği Süper Kupa'da sarı-kırmızılı taraftarlar tribünde açtığı pankartlar ile Filistin'e destek verdi.

Galatasaray, Süper Kupa'da Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.

Galatasaray taraftarından Filistin'e destek pankartıGalatasaray taraftarından Filistin'e destek pankartı

Sarı kırmızılı taraftarlar mücadelede takımlarını desteklerken Filistin'e sahip çıkan ifadelerin yer aldığı pankart tribünlere asıldı.

Galatasaray taraftarından Filistin'e destek pankartıGalatasaray taraftarından Filistin'e destek pankartı

"FİLİSTİN'DE İNSANLIK ÖLÜYOR"

Süper Kupa finalinde Galatasaray taraftarı "Filistin'de insanlık ölüyor, dünya soykırımı canlı canlı izliyor" pankartı açarak Filistinli mazlumlara destek oldu.

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