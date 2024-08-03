03 Ağustos 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Buse Naz Çakıroğlu Paris 2024'te yarı finalde! Madalya garanti hedef altın

Giriş: 03.08.2024 22:28 Güncelleme: 03.08.2024 22:33
ABONE OL
Buse Naz Çakıroğlu Paris 2024’te yarı finalde! Madalya garanti hedef altın

Milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, Pihla Kaivo-oja'yı mağlup etti ve Paris 2024'te yarı finale yükselerek madalyayı garantiledi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör