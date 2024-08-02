Milli boksör Esra Yıldız Kahraman çeyrek finalde
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Esra Yıldız Kahraman, kadınlar 57 kg son 16 turunda Tunus'tan Khouloud Hlimi'yi 5-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşı kadınlar 57 kiloda son 16 turu müsabakaları yapıldı.
South Paris Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda Esra Yıldız Kahraman, Tunuslu Khouloud Hlimi'yle karşılaştı.
Rakibine üstünlük kuran milli sporcu Esra Yıldız Kahraman, ringden 5-0'lık galibiyetle ayrılarak çeyrek finale yükseldi.
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