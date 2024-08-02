02 Ağustos 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Milli boksör Esra Yıldız Kahraman çeyrek finalde

Giriş: 02.08.2024 17:43 Güncelleme: 02.08.2024 17:45
ABONE OL
Milli boksör Esra Yıldız Kahraman çeyrek finalde

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Esra Yıldız Kahraman, kadınlar 57 kg son 16 turunda Tunus'tan Khouloud Hlimi'yi 5-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşı kadınlar 57 kiloda son 16 turu müsabakaları yapıldı.

Milli boksör Esra Yıldız Kahraman çeyrek finaldeMilli boksör Esra Yıldız Kahraman çeyrek finalde

South Paris Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda Esra Yıldız Kahraman, Tunuslu Khouloud Hlimi'yle karşılaştı.

Milli boksör Esra Yıldız Kahraman çeyrek finaldeMilli boksör Esra Yıldız Kahraman çeyrek finalde

Rakibine üstünlük kuran milli sporcu Esra Yıldız Kahraman, ringden 5-0'lık galibiyetle ayrılarak çeyrek finale yükseldi.

Milli boksör Esra Yıldız Kahraman çeyrek finaldeMilli boksör Esra Yıldız Kahraman çeyrek finalde

Esra Yıldız Kahraman, çeyrek final müsabakasına 4 Ağustos'ta çıkacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör