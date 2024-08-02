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Beşiktaş yeni transferini resmen açıkladı! Emirhan Topçu Kara Kartal'da

ahaber.com.tr
Giriş: 02.08.2024 22:25 Güncelleme: 02.08.2024 22:28
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Beşiktaş yeni transferini resmen açıkladı! Emirhan Topçu Kara Kartal’da

Son dakika... Beşiktaş'ta 2024-25 sezonu öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlı ekip, Çaykur Rizespor'da forma giyen 23 yaşındaki Emirhan Topçu'yu transfer ettiğini duyurdu.

Beşiktaş, Emirhan Topçu'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Emirhan TopçuEmirhan Topçu

Beşiktaş'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2024-25 sezonu transfer çalışmaları kapsamında 23 yaşındaki savunma oyuncusu Emirhan Topçu'yla sözleşme imzaladı. İkinci Başkanımız Hüseyin Yücel ile Sayman Üye, Finansman ve Anonim Şirketten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz M. Kaan Şakul, Tüpraş Stadyumu'nda kendisini asil renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalayan Emirhan Topçu'ya şanlı formamızla üstün başarılar diledi. Kulübümüze uzun yıllar boyunca önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Emirhan Topçu'ya Beşiktaş ailesine hoş geldin diyoruz" ifadelerine yer verildi.

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