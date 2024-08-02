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Mahmut Tekdemir'den sürpriz imza! 1.Lig ekibine gitti...

Giriş: 02.08.2024 12:50
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Mahmut Tekdemir’den sürpriz imza! 1.Lig ekibine gitti...

Yeni sezonda Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek olan MKE Ankaragücü, son olarak RAMS Başakşehir forması giyen Mahmut Tekdemir'i kadrosuna kattı. İşte detaylar...

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