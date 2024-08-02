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Elif Berra Gökkır-Mete Gazoz ikilisi son 16 turunda elendi

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş: 02.08.2024 12:40
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Elif Berra Gökkır-Mete Gazoz ikilisi son 16 turunda elendi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda okçuluk branşı karışık takım kategorisinde eleme maçları yapıldı. Okçuluk karışık takım müsabakalarında Elif Berra Gökkır-Mete Gazoz ikilisi, son 16 turunda elendi

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