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Galatasaray-Beşiktaş Süper Kupa maçının VAR hakemi belli oldu: Mustafa İlker Coşkun görev yapacak

ahaber.com.tr
Giriş: 03.08.2024 10:12 Güncelleme: 03.08.2024 10:38
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Galatasaray-Beşiktaş Süper Kupa maçının VAR hakemi belli oldu: Mustafa İlker Coşkun görev yapacak

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği Süper Kupa'da VAR hakemi olarak Mustafa İlker Coşkun'un görev yapacağını açıkladı.

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