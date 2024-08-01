Yusuf Dikeç kimdir? Olimpiyatlarda gümüş madalya kazanan Astsubay Kıdemli Başçavuş Yusuf Dikeç kaç yaşında, nereli?
2024 Paris Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden atıcılık sporcusu Yusuf Dikeç, Şevval İlayda Tarhan ile birlikte 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazandı. Yusuf Dikeç'in mükemmel atış performansı dünyada gündem oldu. Peki, Yusuf Dikeç kimdir? Gümüş madalya kazanan Astsubay Kıdemli Başçavuş Yusuf Dikeç kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, Türk atıcılık sporcusu Yusuf Dikeç'in adını dünya gündemine taşıdı. Gururumuz Yusuf Dikeç atış şekliyle dünyada ilgi odağı oldu. Peki, Yusuf Dikeç kimdir? Gümüş madalya kazanan Astsubay Kıdemli Başçavuş Yusuf Dikeç kaç yaşında, nereli? İşte haberin detayı!
YUSUF DİKEÇ KİMDİR?
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 1973 yılında doğan Yusuf Dikeç, Türkiye'nin gururu olan bir atıcılık sporcusudur.Uzun yıllar boyunca Türkiye'yi uluslararası arenada temsil eden Dikeç, Jandarma Gücü Spor Kulübü bünyesinde kariyerine devam etmektedir.
Dikeç, atıcılık kariyerine başladığı günden bu yana birçok uluslararası başarıya imza atmış, 2012 Londra ve 2016 Rio Yaz Olimpiyatları'nda ülkesini gururla temsil etmiştir.
2013 AKDENİZ OYUNLARI'NDA ALTIN VE GÜMÜŞ MADALYA
2013 yılında Mersin'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda bir altın ve bir gümüş madalya kazanarak adından sıkça söz ettiren Yusuf Dikeç, başarılarına her geçen gün yenilerini eklemiştir. Bu başarılar, onun spordaki kararlılığını ve üstün yeteneğini gözler önüne sermiştir.
2024 PARİS OLİMPİYATLARI'NDA TARİHİ BAŞARI
2024 Paris Olimpiyatları, Yusuf Dikeç için kariyerinin zirvesi oldu. 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde Şevval İlayda Tarhan ile birlikte mücadele eden Dikeç, olağanüstü bir performans sergileyerek gümüş madalya kazanmıştır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Zeka testi: Diş fırçasını 8 saniyede bulun! 1000 kişiden sadece 5'i başardı
- Emekliye maaş fark ödemesi kuruşu kuruşuna geldi! SSK, BAĞ-KUR'luya 2.500 TL'lik tablo oluştu; 7.500, 8.000, 9.000, 10.000 TL alana…
- Fındık Fiyatları 2024 | Fındık fiyatları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TMO 1 ton fındık ne kadar? Giresun fındık, levant...
- BİLSEM mülakat sonuç sorguma ekranı 2024 | MEB BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
- Hamas nedir, amacı ne? Hamas ne zaman, kim tarafından kuruldu? Hangi ülkeye bağlı?
- O tarihler emekliliğinizi 2-3-4-5-6 yıl erkene çekecek! EYT'siz tablo hesaplandı: 3600 ve 5400 günle...
- Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 Ağustos ayı askerlik celp tarihleri belli oldu mu? e-Devlet sorgulama ekranı...
- SSK, BAĞ-KUR'lunun maaş zam farkı yattı mı, ne zaman yatacak? Emekliye (4A-4B) 2.500 TL fark ödemesi tarihi netleşti mi?
- Türkiye 7 basamak yükseldi: Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı! Schengen, turistik, transit...
- Evinizi mis gibi kokutacak bitki: Tek yapmanız gereken...
- Trabzonspor'dan Süper Lig'i altüst edecek transfer! Abdullah Avcı istedi: Yeni forvet hayırlı olsun
- DGS 2024 sonuçları açıklandı mı, tarihi belli oldu mu? Dikey Geçiş Sınavı sonuçları hangi tarihte açıklanacak?