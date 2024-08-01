Yusuf Dikeç kimdir? Olimpiyatlarda gümüş madalya kazanan Astsubay Kıdemli Başçavuş Yusuf Dikeç kaç yaşında, nereli?

2013 AKDENİZ OYUNLARI'NDA ALTIN VE GÜMÜŞ MADALYA

2013 yılında Mersin'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda bir altın ve bir gümüş madalya kazanarak adından sıkça söz ettiren Yusuf Dikeç, başarılarına her geçen gün yenilerini eklemiştir. Bu başarılar, onun spordaki kararlılığını ve üstün yeteneğini gözler önüne sermiştir.