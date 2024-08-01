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Jürgen Klopp teknik direktörlük kariyerini noktaladı

Giriş: 01.08.2024 00:24
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Jürgen Klopp teknik direktörlük kariyerini noktaladı

Liverpool'dan ayrılan Alman teknik direktör Jürgen Klopp, teknik direktörlük kariyerini noktaladığını açıkladı.

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