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Filenin Sultanları Paris 2024'te çeyrek finale yükseldi!

Yavuz Topal
Giriş: 01.08.2024 11:45 Güncelleme: 01.08.2024 11:49
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Filenin Sultanları Paris 2024’te çeyrek finale yükseldi!

2024 Paris Yaz Olimpiyatları C Grubu'nda Filenin Sultanları bugün Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya geldi. İlk seti kaybeden Filenin Sultanları geriden gelerek rakibini 3-1 mağlup ederek ikinci maçını da kazanarak çeyrek finale yükseldi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı bugün Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda C Grubu'nda Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya geldi.

Türkiye - Dominik Cumhuriyeti voleybol maçından görüntüTürkiye - Dominik Cumhuriyeti voleybol maçından görüntü

İlk seti kaybeden Filenin Sultanları geriden gelerek rakibini 3-1 mağlup ederek ikinci maçını da kazanmayı bildi.

Türkiye - Dominik Cumhuriyeti voleybol maçından görüntüTürkiye - Dominik Cumhuriyeti voleybol maçından görüntü

İlk set: 21-25

İkinci set: 25-18

Üçüncü set: 25-22

Dördüncü set: 25-15

İLK MAÇTA HOLLANDA'YA KARŞI GERİ DÖNDÜK

Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda geçtiğimiz Pazartesi günü çıktığı ilk maçında Hollanda karşısında karar setini 15-13 kazanarak 2-0 geriye düştüğü maçtan galibiyetle ayrıldı ve gruplara müthiş bir geri dönüşle başlamıştı.

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