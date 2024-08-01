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Son dakika | Galatasaray-Beşiktaş Süper Kupa maçının hakemi Atilla Karaoğlan

ahaber.com.tr
Giriş: 01.08.2024 12:27 Güncelleme: 01.08.2024 12:53
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Son dakika | Galatasaray-Beşiktaş Süper Kupa maçının hakemi Atilla Karaoğlan

Son dakika haberi...Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa maçını Atilla Karaoğlan yönetecek.

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