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Busenaz Sürmeneli Paris 2024'te çeyrek finale yükseldi

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş: 01.08.2024 14:15
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Busenaz Sürmeneli Paris 2024’te çeyrek finale yükseldi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın boks branşında milli sporcu Busenaz Sürmeneli çeyrek finale çıktı. Busenaz Sürmeneli, çeyrek finalde 3 Ağustos Cumartesi günü Taylandlı Janjaem Suwannapheng ile karşılaşacak.

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