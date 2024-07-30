Arda Güler için tarihi teklif! İngiliz devi gözünü kararttı milli yıldızı istiyor
Sezon başında Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan ve performansıyla tüm dünyaya mest eden Arda Güler için bomba bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basınının haberine göre Real Madrid'in milli yıldız için istediği dev bedel ortaya çıktı. İşte detaylar...
Türk futbolunun geleceği olarak görülen genç yıldız Arda Güler Real Madrid formasıyla geçtiğimiz sezona damga vurmuştu.
TAKIMDA OLDUKÇA SEVİLDİ
Arda Güler, İspanya'da kendisini kısa sürede medyanın ve taraftarın yanı sıra takım arkadaşları tarafından da oldukça sevildi.
PERFORMANSIYLA MEST ETTİ
LaLiga'nın son haftalarında Carlo Ancelotti tarafından kadroda tercih edilmeye başlayan Arda, gösterdiği performans ile taraftarları mest etmeyi başardı.
Premier Lig'den bir kulübün Arda'yı istediğini ve bu kulübün Newcastle olabileceğini, Madrid'in Arda Güler'i satışa çıkarması halinde 60 milyon Euro artı 20 milyon Euro bonus ödeyeceğini söyledi.
ARDA GÜLER İÇİN DEV BEDEL
Defensa Central'in haberine göre; bir aracı, Real Madrid'in Arda Güler için ne istediğini ilk elden öğrenmek için İspanyol devinin kapısını çaldı.
"1 GÜN İÇİNDE SATILIR"
Aracı kişinin Real Madrid cephesine, "Eğer Arda'yı satmayı düşünüyorsanız, 1 gün içinde satılır" ifadesini kullandığı kaydedildi.
REAL MADRID'iN İNCİSİ
Arda'nın, Florentino Perez ve Carlo Ancelotti tarafından çok beğenildiği ve kulübün geleceği için bir "inci" olarak görüldüğü belirtildi.
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