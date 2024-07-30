2024 Paris Olimpiyatları’nda yeni madalya geldi! Olimpiyat tarihimizde ilk! Atıcılıkta büyük başarı...

ATICILIKTA İLK MADALYA

Çekişmeli ve heyecanlı geçen karşılaşmayı 16-14 kaybeden Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, gümüş madalyada kaldı. Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan ikilisi, bu başarılarıyla Türkiye'ye atıcılık branşındaki ilk madalyasını kazandırdı.

Damir Mikec ve Zorana Arunovic çiftinin altın madalyaya ulaştığı bu kategoride bronz madalya ise Manu Bhaker ve Sarabjot Singh'ten oluşan Hindistan ekibinin oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da final müsabakalarını salonda takip etti.