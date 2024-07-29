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Yeni sezonda yabancı hakem olacak mı? TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş: 29.07.2024 11:54 Güncelleme: 29.07.2024 11:55
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Yeni sezonda yabancı hakem olacak mı? TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan flaş açıklamalar

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, MHK seminerinde yaptığı açıklama ile yeni sezonda yabancı hakem olmayacağını açıkladı. Hacıosmanoğlu, yabancı hakem getirilmesiyle ilgili olarak "Türk milletine yapılan bir hakaretti. Yapanları kınıyorum." dedi.

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